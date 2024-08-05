Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren enflasyon tahmini! Eylül kira artış oranı da ortaya çıktı

05 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:55

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli oldu

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarını yorumladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, ev sahipleri ve kiracıların en yüksek zam oranını belirlemede başvurdukları ağustos ve eylül ayı enflasyon oranı tahminini de paylaştı.

BELİRGİN DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yılmaz, enflasyon açısından istikrarlı gerilemeye işaret eden TÜİK temmuz ayı verilerini değerlendirerek, "Temmuzda enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki (B ve C) aylık artış yaklaşık yüzde 2,5 oranıyla görece daha sınırlı düzeyde gerçekleşirken, temel mal grubundaki fiyat artışı ise iç talepteki yavaşlamayla birlikte diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon göstergelerindeki yaklaşık 10 puana varan belirgin düşüşler devam etti" ifadelerini kullandı.

EYLÜL ENFLASYON TAHMİNİ

Yıllık tüketici enflasyon oranının, ağustos ayında yüzde 50'li düzeye, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerilemesini beklediklerini bildiren Yılmaz, "Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz" dedi.

Sürdürülebilir ve dengeli büyümenin yanı sıra, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık, sıkı kamu maliye politikasının sürdüğünü, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz "Amacımız, 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmak" ifadelerini kullandı.