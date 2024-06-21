Küresel ham çelik üretimi mayısta 165,1 milyon tona ulaştı! Türkiye'nin 3,2 milyon ton oldu

21 Haziran 2024 14:08 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:07

Küresel ham çelik üretimi Mayıs ayında yükseldi.

Çin'deki üretimin yüzde 2,7’den fazla artması küresel yükselişte etkili oldu.

Küresel ham çelik üretimi, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükselerek 165,1 milyon ton oldu.

KÜRESEL HAM ÇELİK ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Mayıs ayı ham çelik üretimini duyurdu.

Küresel ham çelik üretimi, Mayıs 2024'te 165,1 milyon tona yükseldi.

ÇİN'İN ÜRETİMİ YÜZDE 2,7 ARTTI

Çin’in ham çelik üretimi yüzde 2,7 artarak 92,9 milyon tona yükseldi.

Japonya'nın üretimi yüzde 6,3 azalarak 7,2 milyon tona düştü.

Brezilya'nın üretimi yüzde 7,4 gerileyerek 2,6 milyon ton oldu.

Rusya’da üretimin yüzde 0,9 azalışla 6,3 milyon tona gerilediği öngörüldü.

Almanya’nın üretimi yüzde 1,9 gerileyerek 3,2 milyona ton düştü.

ABD'nin üretimi ise yüzde 1,5 geriledi ve 6,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN 3,2 MİLYON TON OLDU

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3,2 milyon tona çıktı.