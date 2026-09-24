Morgan Stanley'de bilgi sızıntısı: Yanlışlıkla müşterilere gönderildi

Küresel yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley, Asya-Pasifik bölgesinde yürüttüğü son derece gizli finansal operasyonların açığa çıkmasıyla büyük bir e-posta skandalının odağına yerleşti. Bankanın bir üst düzey yöneticisi tarafından yapılan dalgınlık, şirket tarihinin en kritik bilgi sızıntılarından birine yol açtı.

GERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI AMA ÇOK GEÇ KALDI

Olay, Morgan Stanley'nin Asya-Pasifik finansal sponsorlar birimi başkanı Mohamed Atmani'nin müşterilere genel bir güncelleme dosyası yerine, fiyat açısından son derece hassas bilgiler içeren dahili bir belgeyi e-posta ile göndermesiyle patlak verdi.

Sızan Bilgiler: Çin, Güney Kore ve Hindistan başta olmak üzere bölgedeki 100’den fazla yatırım bankacılığı işlemi , halka arz (IPO) adayları, özel sermaye ve emeklilik fonu destekçileri ile askıya alınan projelerin detayları ifşa oldu.

Geri Çekme Çabası Yetersiz Kaldı: 2018'den bu yana bankada görev yapan Hong Kong merkezli üst düzey yönetici Atmani, durumu fark edip mesajı geri çekmeye çalışsa da belge kısa sürede yayıldı. Belgenin sansürlenmiş bir kopyası sosyal medyada (Instagram) dahi paylaşıldı.

MORGAN STANLEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Sızıntının ardından Bloomberg News'e açıklamada bulunan Morgan Stanley, müşteri gizliliğine verdikleri öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu istem dışı bilgi paylaşımını ele almak için derhal harekete geçtik ve ilgili taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz."