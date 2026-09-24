Morgan Stanley'de bilgi sızıntısı: Yanlışlıkla müşterilere gönderildi

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İstanbul
Küresel yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley, Asya-Pasifik bölgesinde yürüttüğü son derece gizli finansal operasyonların açığa çıkmasıyla büyük bir e-posta skandalının odağına yerleşti. Bankanın bir üst düzey yöneticisi tarafından yapılan dalgınlık, şirket tarihinin en kritik bilgi sızıntılarından birine yol açtı.
GERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI AMA ÇOK GEÇ KALDI
Olay, Morgan Stanley'nin Asya-Pasifik finansal sponsorlar birimi başkanı Mohamed Atmani'nin müşterilere genel bir güncelleme dosyası yerine, fiyat açısından son derece hassas bilgiler içeren dahili bir belgeyi e-posta ile göndermesiyle patlak verdi.
MORGAN STANLEY'DEN İLK AÇIKLAMA
Sızıntının ardından Bloomberg News'e açıklamada bulunan Morgan Stanley, müşteri gizliliğine verdikleri öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu istem dışı bilgi paylaşımını ele almak için derhal harekete geçtik ve ilgili taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz."