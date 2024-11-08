Rekabet Kurulu düğmeye bastı! İlaç şirketlerine milyonlarca liralık ceza

08 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:47

Rekabet Kurulu ilaç şirketleri için düğmeye bastı. Kurumun internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 42,1 milyon lira, Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 35,7 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ ile Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Söz konusu şirketler, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yapılan soruşturma sürecinde uzlaşma teklifinde bulundu.

İLAÇ ŞİRKETLERİNE MİLYONLARCA LİRALIK CEZA KESİLDİ

Söz konusu uzlaşma metinleri sonucuna yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'nin rakibiyle rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirdiği ve bu yolla kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ'ye 42 milyon 148 bin 808 lira, Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik anlaşmaları yapmak suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içinde olduğu ve bu yolla kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 35 milyon 722 bin 195 lira idari para cezası uygulanmasına ve yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ gibi şirketlere de yüksek tutarlarda idari para cezaları verilmişti. Bu şirketlerin de aynı şekilde uzlaşma yoluna giderek soruşturması sonuçlandırıldı.