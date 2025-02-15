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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Merkez Bankasından KKM kararı: Tüzel kişiler için sona erdi!

Son dakika haberi: Tüzel kişiler için KKM sona erdi. Merkez Bankası, tüm KKM hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi...

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Son dakika | Merkez Bankasından KKM kararı: Tüzel kişiler için sona erdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 00:25

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

Merkez Bankası 92 yaşında

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM NEDİR?
KKM çerçevesinde gerçek kişiler, döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını kullanarak varlıklarını vadeli KKM hesabına yatırmaları halinde TL mevduatlarını döviz alış kuru üzerinden dövize sabitleme, böylece kur artışı nedeniyle oluşabilecek zararlardan korunma olanağı elde etmeydi.
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#Ekonomi
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