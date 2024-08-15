TCMB açıkladı: Resmi rezerv varlıkları Temmuz’da 147,9 milyar dolar oldu

15 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:10

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri temmuz ayı verileri yayımlandı. Verilerde yayımlanan rakamlara göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 147,9 milyar ABD doları oldu.

ALTIN VE DÖVİZ VARLIKLARI BELLİ OLDU

Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarak 83,2 milyar ABD doları olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 57,2 milyar ABD doları oldu.

Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş ve vadesi 1 yıl veya daha az kalmış döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 azaldı.

Bu rakam yaklaşık 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 36,9 milyar ABD doları anapara, 7,9 milyar ABD doları faizden oluşuyor.

SWAP KAYNAKLI YÜKÜMLÜLÜKLER BELLİ OLDU

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 23,1 milyar ABD dolar oldu. Söz konusu tutarın 33 milyon ABD doları bir ay vadeli olarak kayda geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 48,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

KKM'DE BİR YILI EN HIZLI ÇIKIŞI

Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 49,3 milyar TL düşüşle 1,71 trilyon TL oldu. Böylelikle KKM'den son bir ayın en yavaş çıkışı gerçekleşti.