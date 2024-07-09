Son dakika: TÜİK rakamları gündem olmuştu! Başkan Erhan Çetinkaya'dan enflasyon hesaplaması hakkında açıklama geldi

09 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:54

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TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'dan beklenen açıklama geldi. Çetinkaya, tüketim sepetinin hesaplanması tartışmalarına cevap verdi.

Çetinkaya, enflasyon hesaplamasının dünya ülkelerinde nasılsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıldığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, ayrıca tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaplamalarında enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının neden kamuoyuyla paylaşılmadığını açıkladı.

TÜİK BAŞKANINDAN ENFLASYON SEPETİ AÇIKLAMASI

Tüketim sepetinin hesaplanması tartışmalarına ilişkin TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'dan açıklama geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, TÜİK Toplantı Salonu'nda basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve ekonomi haber müdürleriyle bir araya geldi.

Erhan Çetinkaya'nın açıklamaları şöyle;

"Enflasyon hesaplamasında bir şey çevirmiyoruz. Tüketim sepeti, sınıflama, ağırlıklar, temel ve cari dönem fiyatı ile fiyat derler dönem ve kaynakları ile hesaplanıp açıklanabilir.

Toplam harcama içinde 1/1000'den daha fazla ağırlık alan mal ve hizmetler, her Aralık ayında güncelleme ile ağırlığı artan madde çeşitlerinin endekse dahil edilmesi, ağırlığı azalanların endeksten çıkarılması, madde tanımlarının gözden geçirilmesi dikkate alınıyor."

PİNPON TOPU SERİDE YER ALMIYOR

Çetinkaya kamuoyunda eleştirilen "pinpon topunun" güncel seride endeks sepetinde hiçbir zaman yer almadığını belirterek şöyle devam etti;

"Pinpon topu güncel seride endeks sepetinde yok. TÜFE hesabının uluslararası kuralları bulunuyor. Türkiye de iğneden ipliğe AB'nin el kitabına uygun hesaplama yapıyor. Dünyada bu hesap hangi şekilde yapılıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıyor.

"TÜİK OLARAK YEMEDİĞİMİZ DAYAK KALMADI"

TÜİK Başkanı ayrıca doğalgaz indirimi nedeniyle yüzde 2'nin üzerinde çıkması beklenen Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0'lı küsuratta kalması sonrası bu uygulamanın AB normları doğrultusunda yapıldığını belirtti.

"TÜFE'yi Türkiye genelinde aylık 600 binin üzerinde fiyatı derleyerek hesaplıyoruz.

Bu sonuçları dünyada en erken açıklayan ülkelerden biriyiz. TÜFE'yi her ayın 3. iş günü kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu fiyatların yaklaşık 300 bini marketlerden alınan kasa fiyatlarından oluşuyor.

Bu da ayın sonunda toplanıyor. Söz konusu hesaplamaların açıklanma tarihi olan ayın 3'üne yetişmesi çok zor. Enflasyon, 600 bin fiyatın ağırlıklı ortalaması alınarak toplulaştırıldığı bir hesaplama."

ENAG'IN HESAPLAMASINA DEĞİNDİ

Çetinkaya, "TÜİK olarak yemediğimiz dayak kalmadı" ifadesini kullanarak indirimi Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yansıttığını açıkladı.

Erhan Çetinkaya TÜFE ile İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi arasındaki farklılıklara da değindi.

"Çok eski ve sınırlı metodoloji ile çok sınırlı yerden fiyat alarak hesaplama yapıyor. Çünkü enflasyon ölçüm işi çok maliyetli bir iş. İTO bizim yaptığımızın küçük bir modelini yapıyor." dedi.

ENAG'ın da endeksi olmaması gerektiği kadar yüksek açıkladığını belirtti.

Kurumun bu anlamda haksız eleştirilere maruz kaldığını bildirdi.