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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:33

TÜİK mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı

TÜİK verilerine göre mali aracı kuruluşlar sektöründe faktör maliyetiyle katma değer yüzde 70,9 artarak yaklaşık 3 trilyon liraya ulaştı, çalışan sayısı ise 360 bini aştı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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TÜİK mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:33

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2025 yılında 22 bin 113 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 273, , reasürans ve emeklilik fonlarında 74, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 766 girişim hizmet verdi.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 2 trilyon 993 milyar lira, üretim değeri de 4 trilyon 610 milyar lira oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 80'i finansal hizmetler, yüzde 11,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 8,9'u da finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden oluştu.

Üretim değerinin de yüzde 74,9'unu finansal hizmetler, yüzde 17,3'ünü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 7,8'ini finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler oluşturdu.

TÜİK mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı

FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞER ARTTI

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 70,9, üretim değeri yüzde 61,2 artış gösterdi. Faktör maliyetiyle katma değer 2025'te bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 69,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 89,7 yükseldi.

Üretim değeri de aynı dönemde finansal hizmet faaliyet​​​​​​​lerinde yüzde 62,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 57,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 56,5 artış gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda 2024'te 352 bin 597 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2025'te 360 bin 745'e çıktı. Toplam istihdamın yüzde 65,9'unu finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 7,7'sini sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 26,4'ünü finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

TÜİK mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı

Personel maliyeti, söz konusu yılda 712 milyar 175 milyon lira olarak hesaplandı.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 77'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 13,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 15,2'si sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda 2025'te ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 174 bin 949 iken, erkek personel sayısı 176 bin 328 olarak kayıtlara geçti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,8, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 50,2 oldu.

Söz konusu kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri, 157 milyar 495 milyon lira olarak hesaplandı.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay, yüzde 78,8 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 7 iken, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 14,2 olarak belirlendi.

Gösterge / KategoriGenel / ToplamFinansal Hizmet FaaliyetleriSigorta, Reasürans ve Emeklilik FonlarıFinansal ve Sigorta için Yardımcı Faaliyetler
Katma Değer Artışı (Faktör Maliyetiyle, 2025)%70,9%69,3%89,7%64,1
Üretim Değeri Artışı (2025)%61,2%62,7%57,1%56,5
İstihdam Payı (2025)360.745 kişi (2024: 352.597)%65,9%7,7%26,4
Personel Maliyeti Payı (Toplam: 712,18 Milyar TL)%100%77,0%9,8%13,2
Sabit Sermaye Yatırımları Payı (Toplam: 157,50 Milyar TL)%100%78,8%7,0%14,2
Cinsiyete Göre İstihdam (Ücretli)Kadın: 174.949 (%49,8) | Erkek: 176.328 (%50,2)
Personel Maliyeti DağılımıMaaş ve Ücretler: %84,8 | Sosyal Güvenlik Masrafları: %15,2

 

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#TÜİK
#sigorta
#Mali Aracı Kuruluşlar
#Finansal Hizmetler
#Reasürans
#Ekonomi
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