Vatandaş kredi kartı borcunu ödeyemiyor! 10 ayda 30 milyar TL takibe düştü

11 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:20

Kredi borçlarında artış eğilimi hız kesmeden devam ediyor. Yüksek faiz oranları ve azalan alım gücü, taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde durgunluğa neden olurken, bireysel kredi kartı borçlarındaki takibe düşüşlerdeki artış giderek daha fazla büyüyor.

Bu yılın ilk 10 ayında bireysel kredi kartlarında takibe düşen alacak miktarında büyük bir artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak’ta 16 milyar lira olan bireysel kredi kartlarında takibe düşen toplam borç miktarı, 1 Kasım itibarıyla 46 milyar liraya yükseldi. Yani, bu yılın başından kasım ayına kadar olan dönemde yaklaşık 30 milyar liralık borç takibe düştü.

TAKİPTEKİ KREDİLERİN ORANI DÜŞÜK SEVİYEDE

Kurumsal kredi kartlarında ise aynı dönemde 3,6 milyar liralık artış kaydedildi ve böylece yılın ilk 10 ayında toplam alacakların yarısı takibe düşmüş oldu. Kredi portföyünün geneline bakıldığında, takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 1,71 gibi düşük bir seviyede kaldı. Ancak son 10 aydaki veriler, kredi performansında bozulma sinyalleri veriyor.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE TAKİBE DÜŞENLERİN ORANI YÜZDE 38 OLDU

Tüketici kredilerinde yılın ilk 10 ayında takibe düşenlerin oranı yüzde 38’e ulaştı; taşıt kredilerinde bu oran yüzde 37,5, konut kredilerinde yüzde 26,9 ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 38,2 olarak kaydedildi.

Öte yandan ticari ve diğer kredi alacaklarının takipteki bakiyesi de artış gösterdi. 5 Ocak’ta 145,8 milyar lira olan bakiye, 1 Kasım’da 180 milyar liraya ulaştı. Bu veriler, kredi piyasasında riskin arttığına işaret ediyor.