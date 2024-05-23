Beşiktaş, Süper Lig'de sıralamaya bağlı kalmadan Avrupa Ligi'ne katılım biletini kaptı!

23 May 2024 23:30 - Güncelleme : 23 May 2024 23:37

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş gelecek sezon için UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA SENARYOSU

Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala puan tablosunda 56 puan ile 5. sırada yer alan Beşiktaş, 53 puanla yer alan Kasımpaşa'ya konuk olacaktı. Kartal, Avrupa kupalarına katılım şansını lige bırakmadı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde etti.

Türkiye Kupası'nı alan Kara-Kartal bu hesaplamalardan kurtularak gelecek sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.