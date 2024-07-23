Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından çifte imza!
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı kadroya iki imza ile takviye yaptı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu ve ALG Spor forması giyen Karyna Alkhovik’i kadrosuna kattığını duyurdu.
AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı. Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.
Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon ALG Spor forması giyen Karyna Alkhovik’i kadrosuna kattı. Belarus Kadın A Milli takım forması da giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 16 gol kaydetti. Karyna Alkhovik, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.