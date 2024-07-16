Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor! Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de ilk maç

16 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:39

Jose Mourinho ile önce Topuk Yaylası Kampı, ardından 3 güçlü Avrupa takımı ile hazırlık maçı oynanan Avusturya Kampı gerçekleşmişti.

Sezon açılışı sonrası oynanan 4 hazırlık maçında Sarı-lacivertli ekip Petrolul’u 2-1 yenmiş, Admira Wacker’e 2-1 yenilmiş, Hajduk Split ile 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya, Avusturya’daki son hazırlık maçında ise Fransıız ekibi Strasbourg’u 4-0’la geçmişti.

SON PROVA HULL CİTY'YE KARŞI

İstanbul’a dönen Fenerbahçe, 18 Temmuz Perşembe günü Kadıköy’de taraftarı ile buluşacak.

Portekizli teknik adam, Lugano maçı öncesi kafasında şekillendirdiği 11’i Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship’i 70 puanla 7. sırada bitiren Hull City karşısında deneyecek.

KADIKÖY'DE İLK BULUŞMA

Sarı-lacivertli taraftarlar, sezon başından bu yana henüz Kadıköy Ülker Stadı’nda izlemediği takımları ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turları ve Süper Lig maçları öncesi hem özlem giderecek hem de Mourinho ve takıma desteklerini gösterecek.