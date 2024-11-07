Galatasaray - Tottenham maçı saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler

07 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:58

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam 4. maçına çıkıyor. Maça sayılı saatler kala herkes Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Tottenham maçı saat kaçta? Galatasaray - Tottenham maçı muhtemel 111'leri belli oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray - Tottenham maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bugün sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak. Galatasaray - Tottenham karşılaşmasının saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Galatasaray - Tottenham karşılaşması bu akşam (7 Kasım Perşembe) Türkiye saati ile saat 20:45'te yayınlanacak.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta Tottenham ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın maçı bu akşam saat 20:45'te TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar şifresiz şekilde maçı izleyebilecek.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Okan Buruk, sistem tercihini büyük oranda belirledi. Antrenmanda gerçekleştirilen taktik provada Okan Buruk, 3-5-2 formasyonunu tercih etti. Cimbom'un muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.

GALATASARAY UEFA LİGİ PUAN DURUMU

Cimbom, turnuvadaki ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İkinci haftada Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, üçüncü maçta ise evinde İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. İngiliz devi Tottanham ise sırasıyla Karabağ'ı 3-0, Ferencvaros'u 2-1 ve AZ Alkmaar'ı da 1-0'lık skorlarla yendi.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇININ HAKEMİ

Galatasaray - Tottenham maçını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen yapacak. Maçın 4. hakemi de Simon Bourdeaud'hui olacak. Müsabakada VAR'da Bram Van Driessche, VAR'da da Jan Boterberg görev yapacak.

TOTTENHAM'IN KAÇ PUANI VAR?

Temsilcimiz Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak olan İngiliz ekibi Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynadığı 3 müsabakayı da kazandı. Ligde ise 16 puan ile haftayı 7. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol atan Tottenham, rakiplerinden sadece 1 gol yedi.

Maç öncesi Galatasaray resmi sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yapıldı.