Ryan Babel futbolu bıraktı!

09 Kasım 2024 23:05 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 23:09

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Ligimizde de forma giyen Hollandalı golcü Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Ajax altyapında yetişen Ryan Babel, 2007-2008 sezonunda Liverpool'a transfer oldu. Hollandalı futbolcu daha sonra Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giydi.

Babel, Beşiktaş'la 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ryan Babel kulüp kariyerinde 653 maçta forma giyerken, 134 gol atıp 82 asist yaptı.