Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü bugün çekiliyor! Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

11 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:56

Sıralama güncellendi! En başarılı kulüpler listesinde Süper Lig'den 2 takım var

Sıralama güncellendi! En başarılı kulüpler listesinde Süper Lig'den 2 takım var

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Yeni sezon fikstürü bugün belli olacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BUGÜN ÇEKİLİYOR

9,10,11 ve 12 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig’in fikstürü belli oluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kura çekimini Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

Saat 14.00’te başlayacak fikstür çekimine Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri katılacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig kura çekimini canlı takip etmek isteyen futbolseverler hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports Haber ekranlarından saat 14.00’te canlı olarak izlenebilecek.

19 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerken küme düşen takımlar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

2024-2025 sezonunda ise 1. Lig’de şampiyon olan Eyüpspor, sezonu ikinci tamamlayan Göztepe ve play-off galibi Bodrumspor Süper Lig’de mücadele edecek.

Bu sezon 19 takımın mücadele edeceği ligde her hafta bir takım bay geçecek.

İLK YARI 17. HAFTADA SONA ERECEK

2024-2025 sezonunda Süper Lig 9,10,11 ve 12 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 17. haftanın tamamlanmasıyla sona erecek.

İkinci yarı ise 3,4,5,6 Ocak tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2024-2025 Sezonu ise 1 Haziran’da sona erecek.