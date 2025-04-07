Adana'da bir garip hırsızlık: Telefonu çaldı, 200 doları alıp sahibine geri verdi

Adana'da aynı gün içerisinde iki farklı semt pazarında yankesicilik olayı yaşandı. Alışveriş yapan 2 kişinin cep telefonunu hedef alan iki kadın, ilginç bir yöntemle hırsızlık gerçekleştirdi. Olay anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geçen ay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 42 yaşındaki E.Ç. alışveriş yapan E.K.'nin çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı.

Aynı gün Barbaros Mahallesi'nde de bir olay yaşandı. 34 yaşındaki M.A. isimli kişi, İ.E.'nin cebindeki cep telefonu çalıp kaçtı. Bunun üzerine İ.E. bir iş yerine gidip polisi aramaları için yardım istedi.

Kadın hırsız, bunu fark edince, kılıftaki 200 doları alıp çaldığı telefonu sahibine geri verdi.

HIRSIZLIK YAPMADIKLARINI SAVUNDULAR

İki hırsızlık olayının da bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kamera kayıtlarında şüpheli kadınlar M.A. ve E.Ç.'nin saklandığı adresler belirlendi. Operasyonla yakalanan kadınların emniyetteki ifadelerinde, "Pazara alışveriş için gittik. Hırsızlık yapmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.