Anne köpek e yavruları sulama kanalına düştü! Ekipler müdahale etti: O anlar kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde anne köpek ve yavruları sulama kanalına düştü. Mahsur kalan anne köpek ve yavrularının seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle anne köpek ve yavruları kurtarılarak, güvenli bölgeye taşındı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.