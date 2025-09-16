Dev domuzlar görenleri hayrete düşürdü! Mahalle aralarında böyle dolaştılar

Balçova ilçesinde sıkça görülen domuz sürüleri, dün gece yine kentin caddelerinde özgürce dolaşırken görüldü. Çöp kutularının olduğu bir noktada zamanında toplanmayan çöpler, domuzların ilgisini çekerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çöp yığınlarını karıştırarak yiyecek arayan domuzlar, iri cüsseleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada videonun paylaşılması üzerine bazı vatandaşlar "Şunlara bak fil kadar olmuşlar" yorumlarında bulundu.