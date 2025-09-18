Drift yaparken motosiklete çarptı! Kaza anı anbean kameraya yansıdı

Bursa’da drift yapan otomobile arkasından gelen motosiklete kaza yaptırdı. 2 sürücünün yralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Trafik magandalığı vakalarına bir yenisi Bursa'da eklendi. 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Altıparmak Caddesi üzerinde Kerim K. idaresindeki 06 GE 457otomobil, cadde üzerinde drift yapmaya başladı.Bu esnada arkasından gelen Berkay T. idaresindeki 16 BIF 550 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Berkay T. ve Kerim K. yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki genci Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada ehliyetini yeni alan otomobil sürücüsü Kazım K.’nın ehliyetine el konuldu.

