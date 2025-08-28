Hiçbir üniversiteye yerleşemeyen gencin ailesinin yaşadığı sevinç: 'Yine bizimlesin, yavrum'

Geçtiğimiz günlerde YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci, sonuçlarını gördükleri ilk anı kayıt alıp sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kimi öğrenci sevinirken kimisi ise üzgün oldukları görüntüleri paylaştılar. Bir genç, annesi ve babasıyla beraber yerleştirme sonuçlarını öğrendikleri ilk anı kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda çocuklarının bir yere yerleşemediğini gören anne ve baba, mizahi bir yaklaşımla tepki verdiler. İzleyenlerin yüzünü gülümseten video, birçok kez paylaşıldı ve beğeni topladı.