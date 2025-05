Telefon bataryası bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Adana'da bir cep telefonu tamircisi, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı. Tamirci arızalı telefonları kontrol ettiği sırada şarjdaki telefonun bataryası bir anda patladı. Kısa süreli panik yaşayan tamirci, masanın üzerinde yanan telefonu alıp yere attıktan sonra ayağıyla üzerine basarak söndürdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.