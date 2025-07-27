Bursa'daki yangını arkasına alıp şarkı söyledi! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Bursa'nın üç ilçesindeki orman yangınlarında yüzlerce kişi tahliye edildi. Alevler, ilçe merkezine kadar yaklaşırken, pek çok vatandaş sosyal medyada yangının boyutunu gösteren görüntüler paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Ancak bu paylaşımlar arasında bir video büyük tepki topladı. Evinden görünen yangını cep telefonuyla kayda alan bir kişi, şarkı söyleyerek çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Bu duyarsız paylaşım sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.