Anadolu sincabı yine kameralara yakalandı! Bakın bu kez ne yaptı

Anadolu sincabı daha önce Bayburt'un Demirözü ilçesinde bisküvi yerken kameralara takılmıştı. Minik canlı, bu kez doğada yiyecek arayışı sırasında objektiflere yansıdı.

Bir süredir bölgede gözlemlenen sincap, toprağı eşeleyerek yiyecek aradıktan sonra arka ayakları üzerine kalkarak çevresini kontrol etti. Etrafa şaşkın bakışlarla bakan sincap, çevresini kolaçan ederken kendisini görüntüleyenleri fark etti. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan sevimli sincap, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

ANADOLU GELENGİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Öte yandan, aynı sincap daha önce yine Bayburt'un Demirözü ilçesinde yuvası çevresine bırakılan bisküvileri yerken görüntülenmişti. 'Anadolu Gelengisi' olarak da bilinen yer sincabı, kameralara yansıyan şirin halleriyle izleyenleri tebessüm ettirmişti. Anadolu yer sincabı, özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde doğal yaşamını sürdüren, koruma altındaki türler arasında yer alıyor.