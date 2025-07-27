Like için yaptığı 'Bu kadarına da pes' dedirtti! Yangın makyajı videosuna tepki yağdı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, bir içerik üreticisinin 'itfaiye makyajı' temalı bir video çekti. Videoda orman yangınlarından geldiğini söyleyen ve yüzündeki duman izlerini silen kadın, başka bir yangına daha gideceğini ve bu yüzden makyaj yapması gerektiğini söyledi. "Yangını söndürmek için güzel bir makyaj yapalım" diyen kadın, "Binanın içi yangın nedeniyle sıcak olacak. Bu yüzden makyajımı sabitliyorum" sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu.