Trafikte bu kez polis dehşeti yaşattı! 'Senin kafana sıkarım' diye tehditler savurdu
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö., trafikte bir araç sürücüsü ile tartışıp küfür ve hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Polis memuru M.C.Y., görevden uzaklaştırıldı. Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Polise mukavemet etmenin cezası nedir?
Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.