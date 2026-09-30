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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 03:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 03:12

30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Gaziantep ve Aydın'da usulsüz reçete düzenleyerek devleti yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 03:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 03:12

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, usulsüz reçetelerle devleti yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik başlatıldı.
Gaziantep ve Aydın'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin 2022-2024 yıllarında doktor onayına tabi ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri ve bu ilaçları el altından üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.
Yapılan usulsüzlükle kamunun yaklaşık 30 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Gaziantep ve Aydın'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

DEVLETİ 30 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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