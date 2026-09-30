Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 şüpheli gözaltında Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, usulsüz reçetelerle devleti yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik başlatıldı. Gaziantep ve Aydın'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2022-2024 yıllarında doktor onayına tabi ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri ve bu ilaçları el altından üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi. Yapılan usulsüzlükle kamunun yaklaşık 30 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Gaziantep ve Aydın'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DEVLETİ 30 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.