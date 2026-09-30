30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

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İstanbul
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Gaziantep ve Aydın'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.