Akıl hastanesindeki Dilan Polat'a katil oda arkadaşı şoku: Cezaevine dönmek için yalvarıyor

29 May 2024 09:53 - Güncelleme : 29 May 2024 10:12

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirmiş, vücudunda kesik ve morluklar oluşmuştu. Polat hakkında, avukatı tarafından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Polat'ın, Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alındığı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi. 3 ay psikolojik tedavi görecek Dilan Polat'la ilgili yaşanan gelişmelere son olarak bir yenisi daha eklendi.

ANNESİNİ BALTAYLA 116 PARÇAYA AYIRMIŞTI

Gazeteci Emrullah Erdinç, YouTube kanalında yayınladığı videoda, Dilan Polat’ın sene başında kaldığı Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’nde neler yaşadığını anlattı. Erdinç, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın, 10 gün boyunca hastanenin adli psikiyatr servisinde birlikte kaldığı kişiyi açıkladı. Erdinç ayrıca, Polat’ın, Zonguldak Devrek ilçesinde annesini baltayla 116 parçayı anneannesini ise 6 parçaya ayıran sonra da pencereden sokağa atan Rabia Çataklı ile kaldığını söyledi. Koğuş arkadaşının davranışları yüzünden günlerce uykusuz kalan Dilan Polat’ın pijamasını da Çataklı’ya hediye ettiği aktarıldı.

CEZAEVİ YÖNETİMİNE DİLEKÇE VERDİ

Yine Polat'ın, Çataklı korkusundan dolayı süreyi doldurmadan dilekçe vererek kendi isteği ile cezaevine döndüğü ve Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda yeniden Bakırköy’e sevk edilince büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Son olarak yeniden Bakırköy’e gitmek istemeyen Polat’ın, cezaevi yönetimine dilekçe verdiği öğrenildi.