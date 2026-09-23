Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukladir Uraloğlu yenilenen Siirt Havalimanı açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, yapılan çalışmalara ve projelere yönelik bilgiler verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Sayın Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Yıl sonuna kadar tamamlanacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlanan ve devam eden havalimanı projeleri ile altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ocak ayında Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve kulesi, mayıs ayında İstanbul Havalimanı Cetex-İGA Genel Havacılık ve CIP terminali açıldı; geçen cuma ise İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti devreye alındı. Malatya'nın 2,5 milyon kapasiteli yeni terminal binası yakında açılacak ve Hatay Havalimanı'ndaki yenileme çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak. Siirt Havalimanı Terminali 1062 metrekareden 3135 metrekareye, yolcu kapasitesi ise 100 binden 250 bine yükseltildi. Siirt Havalimanı'nda giden yolcu salonu 1500, gelen yolcu salonu 640, VIP alanı 310 ve idare binası 610 metrekareye genişletildi. 2002'de 7,5 km olan bölünmüş yol uzunluğu 130 kilometreye çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Ocak ayında Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve modern kulesini hizmete açtık. Mayıs ayında İstanbul Havalimanı'nda Cetex-İGA Genel Havacılık ve CIP terminalini açtık. Tarihi NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı'nı tamamladık. Geçen cuma İstanbul Havalimanı'nın 4. pistini devreye aldık.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Malatya'nın 2,5 milyon kapasiteli yeni terminal binasını önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Hatay Havalimanı'nda yenileme çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

1062 METRE KAREDEN 3135'E YÜKSELDİ

1062 metre kare olan Siirt Havalimanı Terminali'ni 3135 metreye yükselttik. Giden yolcu salonu 1500 metre kareye, gelen yolcu salonunu 640 metrekareye, VIP alanını da 310 metrekareye çıkardık. İdare binası 610 metre kareye genişlettik. 100 bin olan yolcu kapasitesi 250 bine çıktı. 2002'de 7,5 km bölünmüş yol vardı. Bugün 130 kilometreye çıktı.

63 MİLYARLIK DEV YATIRIM

Siirt'e Ulaştırma Bakanlığı olarak 2002'den beri 63 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Siit'te 2002'de 7 km bölünmüş yol vardı. Bugün 138 kilometreye çıktı. 204 kilometrelik yolu sil baştan yaptık. Mevcut demiryolu hattını Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak şehir merkezini ulusal demiryolu ağına bağlıyoruz. Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryoluna kavuşmuş olacak. "