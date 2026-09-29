Geçtiğimiz Temmuz ayında işten çıkarılan Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu Erman Yıldırım'ı belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş telefonla arayarak nerede olduğunu sordu. Karakuş daha sonra Yıldırım'ın bulunduğu yere gelerek kendisini cadde üzerindeki kafeye götürdü. Hazırlanan iddianamede, Yıldırım'ın işletmede Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan ile birlikte oturduğu sırada Arslan'ın kendisine yönelik tehdit içerikli sözler söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Beyoğlu Belediyesi’nde 'Hürriyeti tehdit' soruşturması tamamlandı: 3 kişiye iddianame hazırlandı Beyoğlu Belediyesi'nden işten çıkarılan birim sorumlusu Erman Yıldırım'ın, belediye başkanvekili makam şoförü ve beraberindeki şahıs tarafından bir kafeye götürülerek tehdit edildiği iddiası hazırlandığı iddianamede yer aldı. Temmuz ayında işten çıkarılan Erman Yıldırım, belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş tarafından bir kafeye götürüldü. İddianamede, Özcan Arslan'ın Yıldırım'a Barış Boyun'un adamlarının kendisini vuracağını ve iki saat önce şehit aracında kafasına sıktıracağını söyleyerek tehdit ettiği beyan edildi. Yıldırım, kafeden ayrılmak istediğini fakat şüphelilerin kendisini bırakmadığını ifade etti. Olay anında Ferhat Karakuş'un Özel Kalem Müdürü Berkay Meral'i görüntülü aradığı, Meral'in Yıldırım'a "Özür dile" dediği iddia edildi.

“İKİ SAAT ÖNCE ŞEHİT ARACINDA KAFANA SIKTIRACAKTIM”

İddianamede Yıldırım'ın beyanına göre Özcan Arslan, kendisine yönelik, "Barış Boyun'un adamları 6 ay önce Ağaçlar Altı'nda seni vuracaktı. İki saat önce de o senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım" şeklinde sözler söyledi. Yıldırım'ın, olay sırasında işletmeden ayrılmak istediğini ancak şüphelilerin kendisini bırakmadığını beyan ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP “ÖZÜR DİLE” EMRİ VERDİ

İddianamede, olay sırasında Ferhat Karakuş'un telefonundan Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral'i görüntülü olarak aradığı da aktarıldı. Yıldırım'ın beyanına göre Meral, telefon görüşmesi sırasında kendisine yönelik "Özür dile" şeklinde sözler söylediği yer aldı.