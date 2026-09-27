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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 01:09

Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kimyasal tanker arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda 182 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'BALTIC STAR' adlı kimyasal tanker, seyir halindeyken makine arızası yaptı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Römorkörle yedeklenerek çekilen tanker limana demirletildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kimyasal tanker arızalandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 01:09

'nda akşam saatlerinde arıza yapan kimyasal tanker ekipleri alarma geçirdi.

HABERİN ÖZETİ

Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kimyasal tanker arızalandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
'BALTIC STAR' isimli kimyasal tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaparak yedeklenip Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
Liberya bayraklı 182 metre boyundaki 'BALTIC STAR' isimli kimyasal tanker İspanya'dan Tuzla'ya gitmekteydi.
Gemi kaptanı, makine arızasını Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne telsizle bildirdi.
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'KURTARMA-13' ve 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Tanker, kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

BOĞAZ'DA MAKİNE ARIZASI YAPTI

İspanya'dan Tuzla'ya giden Liberya bayraklı 182 metre boyundaki 'BALTIC STAR' isimli kimyasal tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kimyasal tanker arızalandı

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-13' ve 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Boğaz'ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kimyasal tanker arızalandı

TANKER LİMANA DEMİRLETİLDİ

Kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilen tanker, Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

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#kıyı emniyeti genel müdürlüğü
#çanakkale boğazı
#Nara Burnu
#Baltic Star
#Kegm
#Gündem
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