Çanakkale Boğazı'nda alarm! Kimyasal tanker arızalandı

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İstanbul
Çanakkale Boğazı'nda akşam saatlerinde arıza yapan kimyasal tanker ekipleri alarma geçirdi.
İspanya'dan Tuzla'ya giden Liberya bayraklı 182 metre boyundaki 'BALTIC STAR' isimli kimyasal tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-13' ve 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Boğaz'ı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilen tanker, Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.