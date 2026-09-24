Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta iklim etkinliği konuşmasının ardından Türkevi yakınlarındaki bir Türk pastanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürmektedir.
BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde bir konuşma yapmıştır.
Konuşmasının ardından Türkevi'nin yakınlarında bulunan bir pastaneyi ziyaret etmiştir.
Pastane sahibi ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan ve heyetine çay ikram edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası temaslarına devam etmek üzere Türkevi'ne dönmüştür.
TÜRK PASTANESİNE ZİYARET
BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği"nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'nin yakınlarında yer alan bir pastaneyi ziyaret etti.
VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP ÇAY İÇTİ
Pastanenin sahibi ve içeride bulunan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.
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