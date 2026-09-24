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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 02:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi’nin karşısında bulunan bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 02:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:20

Cumhurbaşkanı , Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında gittiği ABD'nin kentinde temaslarını sürdürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta iklim etkinliği konuşmasının ardından Türkevi yakınlarındaki bir Türk pastanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürmektedir.
BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde bir konuşma yapmıştır.
Konuşmasının ardından Türkevi'nin yakınlarında bulunan bir pastaneyi ziyaret etmiştir.
Pastane sahibi ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan ve heyetine çay ikram edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası temaslarına devam etmek üzere Türkevi'ne dönmüştür.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti

TÜRK PASTANESİNE ZİYARET

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği"nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 'nin yakınlarında yer alan bir pastaneyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti

VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP ÇAY İÇTİ

Pastanenin sahibi ve içeride bulunan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Türk pastanesini ziyaret etti
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#new york
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#genel kurul
#türkevi
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