Diyarbakır’da üniversiteye silahlı saldırı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 00:15 - Güncelleme : 22 May 2024 00:16
Son dakika haberi... Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi'nin kantinine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından fakülte kantininin camlarına silahla ateş edildi.
CAN KAYBI YOK
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kantinde maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı