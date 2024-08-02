Gece vakti korkutan yangın: 2 bin bağ ot yandı

02 Ağustos 2024 03:07 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 03:18

İstanbul Beylikdüzü Haramidere’de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

İstanbul Beylikdüzü Haramidere’de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

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Akşam saat 21.30 sularında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyünde yangın meydana geldi. Köyün yakınlarına bırakılan Cevat Anuş isimli vatandaşa ait 2 bin bağ ot bilenmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Yangının büyüdüğünü gören köy sakinleri hemen yardım için Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, büyük çaba ve uğraşlar sonucu yangını söndürdüler.

2 BİN BAĞ OT KÜL OLDU

Ekipler yangını söndürdükten sonra, soğutma işlemlerini yerinde yaparken, Anuş ailesine ait 2 bin bağ ot küle döndü.