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'Hastaneler randevu vermiyor' iddialarına yalanlama

Kıbrıs gazisinin hastaneden randevu alamadığı iddiası asılsız çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gazilerin MHRS randevusuna ihtiyaç duymadan sağlık hizmeti alabildiğini belirterek, Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız’ın gerekli tedavilerinin eksiksiz yapıldığını açıkladı.

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'Hastaneler randevu vermiyor' iddialarına yalanlama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 12:38

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Günlerdir hastaneden randevu almaya çalışan Kıbrıs gazisine randevu verilmiyor" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

"Gaziler ve 65 yaş üstü hastalar Sağlık Bakanlığının protokolü gereği bakılması zorunlu hasta grubundadır ve MHRS randevusuna ihtiyaç duymamaktadır." bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

"Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 Ocak'ta muayene edilip aynı gün yatışı verilerek anjiyosu yapılmış ve tıkanan damarı açılmıştır. Sayın Yıldız, 10 Şubat'ta hastaneye tekrar başvurmuş, aynı gün 3 ayrı poliklinikte (Dahiliye, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları) muayenelerini olmuş ve ilaçları düzenlenmiştir.


Gazi Sadettin Yıldız, 11 Şubat'ta ortopedist doktor tarafından muayene edilmiş ve parmağının ampute edilmesi için ameliyat günü ayarlanmasına karar verilmiştir. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanın kızı ile doğrudan iletişime geçilmiş ve hasta tekrar davet edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Ampute ne demek?
Ampute etmek, kişinin genellikle kol veya bacak gibi herhangi bir uzvunun cerrahi olarak tamamen ya da kısmen kesilerek vücuttan ayrılması işlemidir.
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