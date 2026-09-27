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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:06

Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Malatya'da pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi. Ağbaba, yoğun bakımdan servise alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:06

'da pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Malatya Milletvekili Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALINDI

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. 

Yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

 

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#malatya
#Yeni Parti
#Pazar Yeri
#Turgut Özal Tıp Merkezi
#Ağbaba
#Gündem
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