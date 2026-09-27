Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

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İstanbul
Malatya'da pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Yeni Parti Malatya Milletvekili Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi.
Yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.