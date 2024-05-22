İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

22 May 2024 10:47 - Güncelleme : 22 May 2024 10:48

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda iki aile birbirine girdi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti.

4 POLİS, 1 BEKÇİ YARALANDI

Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan polisler ile mahalle bekçisi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kavgaya karışan T.G., C.G., M.İ. ,M.G. ve Y.Y.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, iki aile arasındaki kavga ve polisin havaya ateş açarak müdahalesi çevrede bulunan bir vatandaşın kayda aldığı cep telefonu görüntülerine yansıdı.