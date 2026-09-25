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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:47

Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Gözaltına alınan belediyenin eski başkan vekili ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:47

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili E.Ö. ile kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, S.K, Ç.Ç, O.D, A.D, O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama

Eski başkan vekili E.Ö. ve M.R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı 'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. de 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

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ETİKETLER
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#Menderes Belediyesi
#İlkay Çiçek
#Menderes Belediye Başkan Vekili E.ö.
#Kuyumcu O.g.
#Gündem
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