Öldüresiye dövmüşlerdi! Bursa'da 14 yaşındaki çocuğa saldırılanlar tutuklandı

18 May 2024 21:58 - Güncelleme : 18 May 2024 22:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki H.K.'yı darp ederek ağır yaralayan Y.G. (16) ve S.E. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 17 Mayıs 2024 günü saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleşti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İddiaya göre, H.K., sosyal medyada tartıştığı Y.G. ile karşılaştı. Y.G. ve arkadaşı S.E., H.K.'ya saldırarak tekme ve yumruklarla darp etti. Ağır yaralanan H.K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.