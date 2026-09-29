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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:48

Sanal kumar çeteleri ilkokul çocuklarını hedef aldı: Okul duvarlarına reklam bastılar

Sanal kumar tacirleri ilkokul öğrencilerini ağına düşürmek için okul duvarlarını da hedef aldı. İstanbul Şişli'de Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu çevresindeki duvarlarda sanal kumar reklamları tepki çekti. Veliler ve mahalle sakinleri silinmesini talep etti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:48

İstanbul Şişli’de çocukların eğitim gördüğü Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu’nun çevresindeki duvarlar sanal kumar reklamlarının hedefi oldu. Duvarlara farklı yazı ve görsellerle yazılan reklamlar dikkat çekerken, bazı reklamların çocukların her gün kullandığı okul güzergahında ve okul duvarlarının hemen yanında bulunması tepki çekti. Bölgede bulunan Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çevresinde de benzer yazıların yer aldığı görüldü. Okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler ise havadan görüntülendi.
Sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerinin özellikle gençleri ve çocukları internet üzerinden çeşitli vaatler, bonuslar ve dikkat çekici reklamlarla kendilerine çekmeye çalıştığı bilinirken, uzmanlar kumar davranışının kontrol edilemez hale gelmesinin ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Okul çevresinde bu tür içeriklerin bulunması ise çocukların ve gençlerin söz konusu reklamlara maruz kalması açısından mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Sanal kumar çeteleri ilkokul çocuklarını hedef aldı: Okul duvarlarına reklam bastılar

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Şişli'de Nilüfer Hatun İlkokulu ve Ortaokulu'nun çevresindeki duvarlara sanal kumar reklamları yapılması tepki çekti.
Okul duvarları ve çocukların kullandığı güzergahlar sanal kumar reklamlarıyla kaplandı.
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çevresinde de benzer yazılar görüldü.
Mahalle sakinleri, çocukların bu reklamlara maruz kalmasına tepki göstererek yazıların temizlenmesini istedi.
Reklamların uzun süredir okul çevresinde olduğu belirtildi.
Uzmanlar, kumar davranışının kontrol edilemez hale gelmesinin ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sanal kumar çeteleri ilkokul çocuklarını hedef aldı: Okul duvarlarına reklam bastılar

"ANNEANNE OLARAK ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Röportaj verirken torununun da okulda olduğunu ve bu nedenle duygulanan Mahalle sakini Emel Koşer, okul duvarlarındaki yazıları görünce büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Vallahi ben olsam yapanları yakalasam lime lime koparırım. Yakalarsam böyle... Yazık günah çocuklarımıza. Anneanne olarak ben çok kötü oldum şu an, hemen derhal. Ben belediyeye kadar giderim. Daha üstün yer varsa oraya da giderim ben" dedi.

"YAZILARIN TEMİZLENMESİ LAZIM"

Mahalle sakini Mustafa Çam ise duvarların temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Temiz olması lazım. Daha temiz olması lazım. Kirli görünüyor ya. Mahalleliğin görüntüsünü bozuyor. Sanal kumarı çok seviyor millet. Ondan dolayı bunun kaldırılması lazım. Yazıların temizlenmesi lazım. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Hele okullarda kesinlikle olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Kaan Agis ise reklamların uzun süredir okul çevresinde bulunduğunu belirterek, "Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu. Yani senelerdir var burada. Kaç senedir yani üç sene, dört senedir, bayağıdır görüyorum. Normal değil. Belki belediye görmüyor ya da bir belediyenin uyarılması lazım. Ya da kimse hiç uyarmadı. Uyarsalar büyük ihtimalle yaparlar. Çok tehlikeli. Bir bağımlılık yaparsa kötü bir bağımlılık olur" ifadelerini kullandı.
Çocukların eğitim gördüğü okulun çevresindeki duvarlarda sanal kumar reklamlarının bulunması dikkat çekerken, mahalle sakinleri yazıların bir an önce temizlenmesini ve okul çevresinde benzer reklamların yeniden yapılmasının önüne geçilmesini istedi. Öğrencilerin teneffüs sırasında okul bahçesinde oyun oynadığı anlar da havadan görüntülendi.

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ETİKETLER
#Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
#Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
#Nilüfer Hatun İlkokulu
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#Emel Koşer
#Mustafa Çam
#Mustafa Çam
#Kaan Agis
#Kaan Agis
#Nilüfer Hatun İlkokulu Ve Ortaokulu
#Gündem
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