Şanlıurfa’da korkutan yangın! Geniş bir alana yayıldı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 04:15 - Güncelleme : 18 May 2024 04:28
Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangın ekipler ile vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının geniş bir alana yayılması korkuttu.
Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu başlayan yangına 6 araç ve 24 personelle müdahale edildi.
YANGIN KORKUTTU
Ekipler, sarp dağlık ve kayalık alanda alevlere müdahale etmeye çalışırken vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Geniş bir alana yayılan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı