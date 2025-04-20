Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kardeşi açıkladı! 'İğneyle kuyu kazdılar'

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin kardeşi Ali Önder'den açıklama geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in durumu hakkında bilgi veren kardeşi, sürecin umut verici olduğunu belirtti.

"HOCALARIMIZ İĞNEYLE KUYU KAZDI"

"Zor bir ameliyat geçirildi, elbette hâlâ risk var. Ancak şu anda durumun stabil seyretmesi bizi mutlu ediyor. Vücudunun ve organlarının dinlenmeye ihtiyacı var. Ümitliyiz, bekliyoruz" diyen Ali Önder, yoğun bakım kurallarına titizlikle uyduğunu da vurguladı.

Abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, “Hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazdı. Bu kadar emekle hayata döndürülmüş bir hastaya dışarıdan en ufak bir şey taşımak istemem. Onu görmesem de olur, önemli olan iyileşmesi. Doktorlardan gelen haberlerle yetiniyorum. Bir an önce aramıza dönsün istiyoruz” dedi.