Sivas'ta faciadan dönüldü: Yaralılar var

21 Haziran 2024 08:41 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 08:54

Sivas'ta faciadan dönülen olay Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.