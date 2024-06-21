Sivas'ta faciadan dönüldü: Yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 08:41 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 08:54
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Sivas'ta faciadan dönülen olay Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı