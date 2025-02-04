Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: Kartalkaya yangın faciası raporlarında yeni gelişme

04 Şubat 2025 18:40 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:48

Son dakika haberine göre Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili müfettiş raporları tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğini açıkladı. Yangının ardından görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri, Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi’ne dair incelemelerini tamamladı. Bakan Yerlikaya, ihmali bulunanların adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025’te meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş, olay sonrası başlatılan incelemeler devam etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan müfettiş raporlarının tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini belirtti. Müfettişlerin, Bolu Belediyesi ile ilgili raporu 28 Ocak’ta, İl Özel İdaresi’ne dair raporu ise 31 Ocak’ta tamamladığını ve bu belgelerin Bolu Valiliği aracılığıyla savcılığa iletildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, yangında ihmali bulunanlar adalet önünde hesap verecek. Milletimizin yüreğini yakan bu facianın sorumluları hak ettikleri cezayı çekecekler” dedi. Açıklamasında, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileğinde bulundu.

Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."