Tefecilere 58 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

24 Eylül 2024 08:04 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 08:10

Bakan Yerlikaya 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “Kuyu-28” operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Dolandırıcılara karşı 58 ilde düğmeye basıldı...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “Kuyu-28” operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde “Kuyu-28” operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.