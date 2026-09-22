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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:32

Yolcunun yolladığı parayı gören taksici şoke oldu: Böyle yanlışlık görülmedi

İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu, yolcusundan 920 lira havale beklerken gelen parayla şoke oldu. 1 milyona yakın parayı hesabında gören taksici örnek davranışıyla takdir topladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Yolcunun yolladığı parayı gören taksici şoke oldu: Böyle yanlışlık görülmedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:32

İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu'nun başına gelen olay duyanları şoke etti. Sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi 'ya götüren Sarıoğlu, 920 lira beklerken gelen parayla neye uğradığını şaşırdı. Yolcunun yaklaşık 1 milyona yakın yolladığı parayı  gören taksiciye örnek davranışı nedeniyle İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından teşekkür edilerek ödül takdim edildi.

Yolcunun yolladığı parayı gören taksici şoke oldu: Böyle yanlışlık görülmedi

TAM 920 BİN LİRA GÖNDERİLDİ

Yolculuk esnasında müşterisiyle sohbet eden ve müşterisinin Karadağ'a yerleşme planları yaptığını öğrenen Sarıoğlu, yolcusunu tıraş olması için Karşıyaka'daki bir berbere bıraktı. Taksimetrede yazan 920 liralık ücreti banka hesabına havale (EFT) yöntemiyle gönderen müşteri, ardından berbere girdi. Hesabına para geldiğine dair bildirimi gören ancak miktara dikkat etmeyen Sarıoğlu, aracıyla bir süre uzaklaştıktan sonra mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Hesabına 920 lira yerine tam 920 bin lira gönderildiğini fark eden dürüst taksici, hiç vakit kaybetmeden aracının yönünü yeniden berbere çevirdi.

Yolcunun yolladığı parayı gören taksici şoke oldu: Böyle yanlışlık görülmedi

"PARAYI GÖRÜNCE TELAŞLA GERİ DÖNDÜM"

Büyük bir telaşla müşterisini bıraktığı berber dükkanına giren Celal Sarıoğlu, yaşadığı o ilginç anları anlattı. Sarıoğlu, "İzmir otogarında 26 yıldır taksiciyim. Sabah saatlerinde yolcumu aldım, Karşıyaka'ya adrese götürdüm. Yolda giderken ettiğimiz sohbette kendisinin Karadağ'a yerleşeceğini, Karşıyaka'da tıraş olması gerektiğini söyledi. Berbere bıraktım kendisini. Vardığımız noktada taksimetre 920 lira yazdı. Ücreti IBAN'a atacağını söyledi. IBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım, 920 yerine 920 bin lira atmış. Telaşla geriye döndüm. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim. 'Hesapta bir yanlışlık var' dedim. 'Parayı gönderdim, ödedim' dedi. 'Ödediniz ama biraz fazla ödediniz' karşılığını verince şaşkınlıkla 'Nasıl yani' dedi. Hesabını kontrol etmesini istedim. Hesabını kontrol edince o da büyük bir şaşkınlık yaşadı" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARIMA HARAM YEDİREMEZDİM"

Yanında yakın gözlüğü olmadığı için parayı müşterisinin bizzat kendi telefonu üzerinden geri göndermesini rica eden Sarıoğlu, "Yakın gözlüğüm yanımda değil diyerek hesabımı açtım. Kendisine 'Kendi hesabına bu parayı gönderir misin?' dedim. Kendi hesabına parayı geri gönderdi, taksi ücretini de oradan düştü. Aklımdan geçen sadece o parayı yerine iade etmekti. Çocuklarıma yediremezdim o parayı. Çünkü helal para değildi. Hak etmediğim bir paraydı. Takdir eden çok az sayıda belki insan oldu ama o para bana yaramazdı. Ben geriye iade ettiğim için mutluyum" diyerek meslektaşlarına da örnek oldu. 

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ETİKETLER
#karşıyaka
#İzmir Otogarı
#Celal Sarıoğlu
#İzmir Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası
#Erkan Özkan
#Gündem
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