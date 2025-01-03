Zonguldak'ta dehşet olay: 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan açıklama geldi

03 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:58

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yaptığı haberleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Çaycuma ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, karın ağrısı şikayetiyle Kadın Doğum Polikliniği’ne başvurması sonrası kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak’ta 14 yaşındaki bir çocuğun doğum​ yaptığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, çocuğun ve bebeğinin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu olayın emniyet birimlerine bildirilmesinin ardından Zonguldak​ İl Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçtiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından devlet himayesine alınması için tüm işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz."

Olayın basına yansımasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı ifade edilirken, bakanlık yetkilileri, bu tür olayların önlenmesi için çalışmalara devam edileceğini vurguladı.