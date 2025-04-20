Amerika Gidiyor, Türkiye Kalıyor: Suriye’de Yeni Dönem, Terörün Sonu

GİRİŞ: 2025-04-20 10:17 10:17 2025-04-20 | GÜNCELLEME: 2025-04-20 10:17 10:17 2025-04-20

“Sahada olan kazanır, masa zaten onun olur.”

Suriye’de taşlar yerinden oynuyor. ABD, yıllardır Türkiye sınırının hemen ötesinde, bir terör devletçiği kurmak için desteklediği PKK/YPG’yi yarı yolda bırakıp çekiliyor. Ne uğruna geldiler, ne elde ettiler? Cevap net: Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında başarısız oldular.

Bugün Münbiç’te, Tel Rıfat’ta ne PKK kaldı ne de onların hamileri. ABD’nin çekilmesiyle ( gerçek manada cekilme olursa ) birlikte o yapay yapılar çökecektir.Ortaya çıkan boşluğu ise Türkiye’nin desteklediği, yerli ve milli bir liderlik dolduruyor: Ahmet Eş-Şara’nın başını çektiği, halk temelli yeni bir yapılanma.

Amerika Gitti, Türkiye'nin Stratejisi Kazandı

ABD gidiyor, çünkü sahada Türkiye vardı. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler, bugün o koridorun yerinde Türk SİHA’larının gölgesini, Mehmed’in izini, bölge halkının duasını görüyor. Münbiç ve Tel Rıfat artık terörden arınmış, yeni bir hayata açılmış bölgeler. Bu temizlik ne uluslararası konferanslarla, ne de masa başı mutabakatlarla değil; Türk iradesiyle gerçekleşti.

Ahmet Eş-Şara ve Yeni Oluşum: Türkiye’nin Doğru Hamlesi

Ahmet Eş-Şara adı, artık bölgede bir umut. Terörün boşalttığı alanı; halkın içinden çıkan, Türkiye ile açık diyalog içinde olan, milli duruş sergileyen bir yapı dolduruyor. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor, ancak teröre karşı en net tavrı da o koyuyor. İşte bu, Türkiye’nin “terörsüz güvenli bölge” vizyonunun somut karşılığıdır.

Türkiye İçeride de Hamle Yapıyor: Silahlar Susuyor, Gerçekler Konuşuyor

Türkiye yalnızca Suriye'de değil, kendi içinde de stratejik bir süreç yürütüyor. DEM üzerinden yürütülen, PKK’ya silah bıraktırma yönündeki baskılar artık açık biçimde görülüyor. Kandil çözülüyor. Çünkü Türkiye'nin kararlı istihbarat yapısı, sosyal hamleleri ve teröre hayat hakkı tanımayan politikası, örgütü içeriden çökertiyor.

Ancak Türkiye net: Bu millet terörle müzakere etmez, silahla gelen karşısında Türkiye'nin sert duruşunu görür. Silahı bırakmak, boyun eğmektir. PKK ya adalete teslim olacak ya da yok olacak.

Bu Süreç Bir Tesadüf Değil, Türkiye’nin 10 Yıllık Doktrinidir

Bugün yaşanan gelişmeler, bir günün değil; 10 yıldır adım adım örülen büyük Türk stratejisinin ürünüdür. Türkiye sabretti, sahaya indi, masaya döndü ama şartlarını kendisi koydu. Bugün Suriye'de Amerikan boşluğunu dolduran tek güç Türkiye'dir. Diğer herkes sadece seyirci.

Son Söz: Amerika Çekilir, Türkiye Kalır

Coğrafyada boşluk olmaz. Ancak bu boşluğu kim doldurur sorusunun yanıtı artık net. ABD gider, Rusya izler, İran bekler. Ama Türkiye sahadadır, çünkü bu topraklarda

Türkiye’nin bekası vardır.

Ve unutulmasın:

"Toprak kaderdir" diyen bu millet, bu toprağın kaderini kendi elleriyle yazar!

Terörün sona erecek, Türk milletinin istiklal yürüyüşü sekteye uğramadan sonsuza dek devam edecektir.