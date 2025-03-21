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Rams Park’ta Milli resital

GİRİŞ:
2025-03-21
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
2025-03-21
saat ikonu 08:56

Millilerimiz, Macaristan karşısından fiziki ve 3-1’lik skor üstünlüğüyle Budapeşte’deki rövanş mücadelesine avantajlı bir şekilde çıkacak. UEFA Uluslar A Ligi’ni hedefleyen Bizim Çocuklar, dün gece Rams Park’ta resital sundu.

Karşılaşmasının açılış golünü kaydeden Orkun Kökçü ceza sahası dışından kusursuz bir vuruşla fitili ateşledi. Maçın adamı seçilen Kerem Aktürkoğlu, Milli formayla “evinde” 1 gol ve 1 asistle oynadı. Gecenin bir diğer yıldızı ise kuşkusuz Oğuz Aydın.

İlk kez milli formayı giyen Aydın, 2 asistle ön plana çıktı. 2. Yarının sonlarına doğru oyuna giren İrfan Can Kahveci de geceyi boş geçmedi. Macaristan karşısında hücum ve fiziki anlamda güç bizdeydi. İkili mücadelelerin sert geçtiği karşılaşmada Bizim Çocuklar ayakta kalmayı başardı.

EKSİK YÖNÜMÜZ

Montella, bu mücadeleye çok iyi hazırlanmış. Fakat olumsuz ve eksik yönlerimizi de görmezden gelmemeliyiz. Bence zincirin en zayıf halkası; Samet Akaydın. Neredeyse savunmanın dengesiz yakalanması neden olan bütün pozisyonların içerisinde Samet vardı.

Zorunluluk ve eksik olmaması halinde Samet’in ilk 11’de başlaması büyük bir eksi yazar… Savunmandan ileriye harika uzun paslar atan Abdülkerim Bardakçı’nın da hakkını teslim etmek gerek. Zincirleme olarak gollerin içerisinde olan bir Abdülkerim performansı izledik.

Bireysel becerilerin ön plana çıktığı gecede Millilerimiz yüzümüzü güldürmeyi başardı. Umarım ki Pazar günüde benzer bir oyunla A Ligi’ne bileti biz alırız…

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