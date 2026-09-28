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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:52

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gökbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandığını açıkladı. Üç yıl önce eşiyle birlikte Prag’ı ziyaret ettiğini anlatan Gökbudak’ın paylaşımı, çiftin Türkiye’den taşınıp taşınmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 18:52

ile Berkin Gökbudak’ın hayatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gökbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandığını açıkladı. Üç yıl önce eşiyle birlikte Prag’ı ziyaret ettiğini anlatan Gökbudak, o dönem söylediği “Bir gün, burası ev olabilir” sözlerini hatırlattı. Aradan geçen yılların ardından bu düşüncesinin gerçeğe dönüştüğünü belirten Gökbudak’ın paylaşımı, çiftin ’den taşınıp taşınmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

HABERİN ÖZETİ

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Berkin Gökbudak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşmeye hazırlandığını duyurdu.
Aslı Enver ile 2022 yılında evlenen Berkin Gökbudak'ın 2023 yılında Elay adında bir kızı dünyaya geldi.
Gökbudak, üç yıl önce eşiyle ziyaret ettiği Prag için o dönem söylediği "Bir gün, burası ev olabilir" sözünün gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.
Gökbudak paylaşımında, Prag'daki çalışma ortamından, sürecinden ve meslektaşlarıyla olan deneyimlerinden de bahsetti.
Gökbudak'ın açıklaması, ailenin Türkiye'deki ve İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp bırakmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ASLI ENVER İLE BERKİN GÖKBUDAK’IN PRAG PLANI ORTAYA ÇIKTI

Aslı Enver ile 2022 yılında hayatını birleştiren Berkin Gökbudak’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gökbudak, üç yıl önce eşiyle birlikte ziyaret ettiği Prag için o dönem “Bir gün, burası ev olabilir” dediğini hatırlattı. Aradan geçen yılların ardından Prag’ın artık kendisi için yeni bir alanına dönüşeceğini belirten Gökbudak, önümüzdeki haftalarda şehre tamamen yerleşmeye hazırlandığını duyurdu.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

ASLI ENVER VE BERKİN GÖKBUDAK PRAG’DA YENİ BİR HAYATA HAZIRLANIYOR

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’ın Prag planı gündem oldu. Gökbudak, yaptığı paylaşımda üç yıl önce eşiyle birlikte ziyaret ettiği Prag’ın kendisi için artık yeni bir yaşam alanına dönüşeceğini açıkladı. Önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandığını belirten Gökbudak, şehirdeki çalışma sürecinden de bahsetti. Çiftin Prag’da nasıl bir yaşam kuracağı ise merak konusu oldu.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

Berkin Gökbudak’ın Prag planı, Gökbudak’ın paylaşımının ardından merak konusu oldu. Gökbudak, Prag’da geçirdiği süre boyunca şehirdeki çalışma ortamını ve meslektaşlarıyla olan deneyimlerini de anlattı. Üç yıl önce eşiyle birlikte ziyaret ettiği şehir için kurduğu “Bir gün, burası ev olabilir” hayalinin artık gerçeğe dönüştüğünü belirten Gökbudak, önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandığını ifade etti.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

ASLI ENVER VE BERKİN GÖKBUDAK’IN HAYATINDA YENİ DÖNEM

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çiftin 2023 yılında Elay adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. hayatlarını gözlerden uzak sürdüren çift, şimdi ise yeni bir döneme hazırlanıyor.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

Berkin Gökbudak’ın açıklamasına göre aile, önümüzdeki haftalarda Prag’a taşınma planı yapıyor. Gökbudak’ın Prag’a tamamen yerleşeceğini duyurmasıyla birlikte çiftin ’daki yaşamını geride bırakıp bırakmayacağı da merak konusu oldu.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'dan hayranlarını üzen haber! Paylaşımları kafa karıştırdı

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın Prag kararı magazin gündeminde merak uyandırırken, çiftin yeni yaşamına ilişkin detaylar da takip edilmeye başlandı. Gökbudak’ın açıklamasının ardından gözler, ailenin Prag’daki yeni hayatının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

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#yaşam
#İstanbul
#aslı enver
#Türkiye
#Berkin Gökbudak
#aile
#Prag
#Magazin
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