Sıla Türkoğlu dayanamadı İstanbul'u terk etti! Nişanlısı Ata Ayyıldız ile bakın nereye gidiyorlar

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız, ilişkilerini geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak resmiyete taşımıştı. Evlilik hazırlıklarına devam eden çift, şimdi de yeni hayatlarını kuracakları ev için kolları sıvadı. Caddebostan'a veda etmeye hazırlanan Türkoğlu ve Ayyıldız'ın yeni adresi Zekeriyaköy olacak.

SILA TÜRKOĞLU DAYANAMADI İSTANBUL'U TERK ETTİ

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın ilişkisi bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Birlikteliklerini evlilik kararıyla taçlandıran çift, geçtiğimiz günlerde aile üyelerinin katıldığı sade bir tören düzenledi.

Nişan yüzüklerini yakınlarının önünde takan çift, bu özel günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Böylece Türkoğlu ve Ayyıldız'ın evlilik yolunda attığı ilk adım da ortaya çıkmış oldu.

CADDEBOSTAN'A VEDA EDİYORLAR

Nişanın ardından çiftin hayatında yeni bir dönem daha başladı. Uzun süredir Caddebostan'da yaşayan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmak için farklı bir bölgede yaşamaya karar verdi.

İkilinin yeni adresi ise Sarıyer'de bulunan Zekeriyaköy oldu. Doğayla iç içe yaşam alanları ve müstakil villalarıyla dikkat çeken bölge, son yıllarda ünlü isimlerin de tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

YENİ VİLLADA TADİLAT BAŞLADI

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, Zekeriyaköy'den geniş bir müstakil villa satın aldı. Çiftin yeni evinde şimdilerde kapsamlı bir tadilat çalışması yürütülüyor.

Evlilik öncesinde evlerinin eksiklerini tamamlamak isteyen ikilinin, tadilat süreciyle yakından ilgilendiği öğrenildi. Çiftin yeni yuvasının düğünün ardından aktif olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor. Ata Ayyıldız'ın Zekeriyaköy'e yabancı olmadığı da biliniyor. İş insanının kısa süre önce aynı bölgede bir kafe açarak yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu nedenle çiftin yeni yaşam alanı olarak bölgeyi tercih etmesi dikkat çekti.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI DA SÜRÜYOR

Nişan töreninin ardından gözler şimdi Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın düğün tarihine çevrildi. Çiftin bir yandan düğün hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan yeni evlerinin tadilatını tamamlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Ünlü çiftin düğününü 2027 yılında yapacağı konuşulurken, törenin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği ise henüz netlik kazanmadı. Türkoğlu ve Ayyıldız'ın yeni yaşam düzeni de düğün sonrasında Zekeriyaköy'de şekillenecek.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Özel hayatındaki gelişmeler kadar oyunculuk kariyeriyle de gündeme gelen Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Türkoğlu, rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Son dönemde ise oyunculuğunun yanı sıra Ata Ayyıldız ile ilişkisiyle de magazin basınının yakın takip ettiği isimlerden biri oldu. Çiftin nişanlanması ve ardından Zekeriyaköy'de yeni bir villa satın alması, Türkoğlu'nun özel hayatını yeniden gündeme taşıdı.

